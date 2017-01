Norwegen startet UKW-Abschaltung

Norwegen zeigt sich als Vorreiter der Digitalisierung des Radios und startet am heutigen Mittwoch als erstes Land weltweit die UKW-Abschaltung zugunsten des Digitalradios.



Beim Fernsehen ist die Digitalisierung auf einem guten Weg, beschwerlicher gestaltet sich der Abschied von der analogen Übertragungstechnik. Hier ist hierzulande zwar der Anfang mit DAB Plus gemacht, ein Ende von UKW jedoch noch nicht in Sicht. Dafür macht nun ein anderes europäisches Land Nägel mit Köpfen: Norwegen leitet das Ende von UKW ein und beginnt am heutigen Mittwoch mit der Abschaltung des analogen Radiostandards. Damit zeigen sich die Skandinavier als Vorreiter, denn bisher hat noch kein Land diesen Schritt vollzogen.