Nova Meierhenrich verstärkt Moderatorenteam von "Prominent!"

Seit mittlerweile zehn Jahren berichtet das VOX-Magazin "Prominent!" werktäglich sowie sonntags über die Stars und Sternchen, die Schönen und Reichen - ab sofort mit einer neuen zusätzlichen Moderatorin, Nova Meierhenrich.



Zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen verzeichnet Vox regelmäßig, wenn Nina Bott und Amiaz Habtu sechsmal in der Woche mit "Prominent!" on air gehen. Mit Nova Meierhenrich bekommt der Kölner Sender nun Verstärkung für das Moderatorenteam. Die 43-Jährige wird ab sofort im Wechsel Bott und Habtu das Promi-Magazin moderieren.