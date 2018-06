Novi ist jetzt auf Telegram und Skype verfügbar

Novi-Nutzer bekommen ihre Nachrichten als Chat-Dialog im Messenger. Was bisher nur über den Dienst von Facebook ging, funktioniert nun auch mit Telegram und Skype.



Novi, der Messenger-Dienst von Funk, der seinen Nutzern täglich aktuelle Nachrichten als Chatverlauf über Facebook schickt, hat sein Angebot nun für weitere Plattformen optimiert. Das Angebot läuft jetzt auch über zwei weitere Apps.