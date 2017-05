Novus Ventures und Schickel Consulting kooperieren

Die Novus Ventures Consulting GmbH mit ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Maik Emmermann und DSC Dietmar Schickel Consulting mit Inhaber Dietmar Schickel gehen künftig gemeinsame Wege.

Werner Rapp Bild: © DSC

Beide Unternehmen verkündeten am Montag eine exklusive strategische Partnerschaft, aufgrund dessen DSC ab sofort das Angebotsspektrum um den Bereich Business to Consumer (B2C) erweitert.



Schickel will sich eigenen Angaben zufolge dabei an den Anforderungen des Marktes orientieren. Die B2C-Expertise werde von Stadtwerken, mittelständischen Netzbetreibern, Energie- und Medienunternehmen sowie Start-ups immer stärker nachgefragt.