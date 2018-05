Now US zeigt die 4. Staffel "Suits" mit Meghan Markle

Im wahren Leben läuten für Meghan Markle schon diesen Sonnabend die Hochzeitsglocken. In ihrer Serien-Rolle als Rachel muss sie in der deutschen Ausstrahlung von "Suits" noch auf einen Antrag hoffen.



Ab dem 28. Mai zeigt Now US immer montags um 22 Uhr nun die Premiere der vierten Staffel "Suits", in der Meghan Markle als Rachel - nicht ganz, wie im wahren Leben - immer noch nicht unter Haube ist.