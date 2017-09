Nun auch Vodafone – Bye, bye analog!

Vodafone will analoge TV-Signale in seinem Kabelnetz abschalten. Ein erstes Pilotprojekt soll 2018 starten.



Nachdem Unitymedia schon 2017 die Abschaltung analoger Signale abgeschlossen hat, will Vodafone nun nachziehen. So soll zu Beginn des Jahres 2018 in Landshut ein erstes Pilotprojekt starten. Das Kabelnetz der Stadt in Bayern wird dann komplett mit digitalen TV-Signalen versorgt.