Nun in Psychiatrie – der tiefe Fall des Jan Ullrich

Jan Ullrich löst 1997 einen nie da gewesenen Radsport-Boom in Deutschland aus, als er die Tour de France gewinnt. Doch es folgt erst der tiefe Fall im Sport, dann in seinem Leben. Zwischenetappe 2018: Zwangseinweisung in die Psychiatrie.



Jan Ullrich blickt noch einmal über die Schulter, dann steigt er aus dem Sattel und stürmt unwiderstehlich die Rampen nach Andorra-Arcalis hinauf. Oben angekommen streift er sich das Gelbe Trikot der Tour de France über und zieht es bis Paris nicht mehr aus. "Voilà le Patron", titelt das Tour-Organ "L'Équipe", vom "Boris Becker des Radsports" ist die Rede. Ganz Deutschland ist hin und weg.