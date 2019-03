"Nur" 3 Millionen Zuschauer - ZDF stellt "Die Spezialisten" ein

Das ZDF stellt seine Vorabendserie "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer" ein. Die letzte Episode läuft schon in ein paar Tagen.



Die Folge am Mittwoch (3. April, 19.25 Uhr) solle die letzte sein, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Die Mitglieder der Interdisziplinären Ermittlungskommission (IEK) am Berliner Landeskriminalamt ermitteln seit Februar 2016 schwierige Fälle mit besonderer Geschichte. Nach der 48. Episode zum Ende der aktuellen vierten Staffel ist Schluss mit der Serie, die von der UFA Fiction produziert wurde.