Nur 6,99 Euro: Warum ist Disney+ so günstig?

Das neue Angebot Disney+ sorgt für Unruhe auf dem Streaming-Markt: The Walt Disney Company veröffentlichte in den vergangenen Tagen neue Details zu seinem Streaming-Dienst und überraschte nicht nur mit viel Programm, sondern auch günstigen Preisen.



Ab dem 12. November 2019 ist Disney+ in den USA, Canada und den Niederlanden verfügbar, am 19. November folgen Australien und Neuseeland. In Deutschland startet man spätestens bis März 2020. Mit 6,99 US-Dollar pro Monat (oder 69,99 US-Dollar bei jährlicher Zahlung) bzw. 6,99 Euro monatlich oder 69,99 Euro im Jahr orientiert sich der Unterhaltungsriese an der Konkurrenz und liegt teilweise deutlich darunter.