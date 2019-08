Nur auf Instagram: Funk geht mit neuer Sitcom neue Wege

Comedian Aurel Mertz (30) ist in einer öffentlich-rechtlichen Sitcom zu sehen - auf Instagram. Auftraggeber von "Aurel" ist Funk, das digitale Jugendangebot von ARD und ZDF.



"Ich bin Aurel. Ich bin eigentlich Moderator. Aber wenn Du in Deutschland nicht aussiehst wie irgendeine Version von Kai Pflaume, bietet Dir niemand mehr eine Sendung an", sagt der dunkelhäutige Entertainer in einem der Videos ins Mikro. "Deswegen mache ich bei Instagram, was ich die letzten zehn Jahre schon am besten gemacht hab. Scheitern."