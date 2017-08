Nur noch zwölf Tage bis zum Deutschen Radiopreis 2017

Bald ist es soweit. Deutschland größter Radio-Award steht ins Haus. Rund zwei Wochen vor der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2017 hat die Jury weitere Nominierte und Programmdetails bekanntgegeben.



Am 7.September werden in der Hamburger Elbphilharmonie die besten deutschen Radiomacher ausgezeichnet. Die Verleihung des Deutschen Radiopreis findet zum achten Mal statt. Übertragen wird die Veranstaltung von insgesamt 57 Radiostationen, sie wird im Video-Livestream verfügbar sein und ist ebenfalls zu sehen in den dritten Fernsehprogrammen der ARD, jedoch zeitversetzt.



Die Moderation übernimmt Barbara Schöneberger. Altrocker Peter Maffay wird bei der Verleihung für musikalische Unterhaltung sorgen. Neben ihm werden auch Johannes Oerding, Wincent Weiss, Adel Tawil, Beth Ditto und Anne-Marie auf der Preisverleihung ihre Lieder performen.