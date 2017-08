Nutten, Folter, Kindsmörder - Primetime-Start für "Soko Köln"

Zum Auftakt der neuen Staffel bekommt es die «Soko Köln» mit Kindesentführung und Mord zu tun - und dafür doppelt so viel Zeit wie üblich. Ein Kollege gerät ins Fadenkreuz. Und einer der Ermittler wacht nur in Unterwäsche im belgischen Rotlichtmilieu auf.



Köln (dpa) - Ermittler mit Schal, Mütze und Fellkragen wirken ausgerechnet an einem Sommerabend Ende August etwas fehl am Platz. Aber die Kühle in Köln passt zum Thema: Mit erstarrter Miene zeigt der Kindesentführer den Kommissaren die kalte Schulter. Die Liveübertragung aus einem Verließ, in dem einem Mädchen die Luft zum Atmen schwindet, lässt das Blut in den Adern gefrieren. Zum Start der neuen «Soko Köln»-Staffel bekommt es das Team um Anna Maiwald (Diana Staehly) mit einem kaltblütigen Triebtäter zu tun.