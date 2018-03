Nutzer schleusen Kinderpornographie in Bitcoin-Blockchain

In die nicht veränderbare Datensammlung der Kryptowährung wurden kinderpornographische Inhalte eingeschleust. Ist Bitcoin-Besitz damit weltweit illegal?



Was Forscher der RWTH Aachen und der Goethe-Universität Frankfurt/Main rausgefunden haben, könnte gravierende Auswirkungen für Bitcoin-Besitzer haben. Wie "heise online" berichtet, fanden die Wissenschaftler mehrere illegale Inhalte in der Bitcoin-Blockchain.