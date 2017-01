Nutzerwachstum: Netflix übertrifft alle Erwartungen

Die weltweite Expansion und exklusive Inhalte wie die neu aufgelegten "Gilmore Girls" verhelfen Netflix zum Wachstum, dabei übertrifft der Streamingdienst sogar seine eigenen Erwartungen und kratzt an der 100-Millionen-Kunden-Marke.



Die Strategie von Netflix - weltweite Expansion sowie Bereitstellung exklusiver Inhalte - zahlt sich aus und sorgt für starken Kundenzuwachs. Ein Plus an gut sieben Millionen Abonnenten konnte der weltweit agierende Streamingdienst im abgelaufenen Quartal verbuchen, woraufhin die Netflix-Aktie um mehr als acht Punkte nach oben kletterte.