O2 TV - Telefónica schnappt sich Waipu.TV

Die Exaring AG und Telefónica Deutschland haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Für O2 TV stellt das Münchner Unternehmen sein IPTV-Produkt Waipu.tv zur Verfügung.



Mehr als 100 TV-Sender - der Großteil davon in HD-Qualität - können intuitiv via App bedient werden. Hinzu kommen praktische Funktionen wie der extra-große Aufnahmespeicher. Mit "O2 TV powered by Waipu.tv" erhalten O2-Kunden ab dem 2. Mai das neue TV-Angebot zu ihren Tarifen.



O2 TV bietet die volle Flexibilität und sämtliche Funktionen von Waipu.tv. Bis zu vier Programme können dabei gleichzeitig angesehen werden. Zudem können bis zu 100-Sendungsstunden aufgezeichnet, online gespeichert und wieder abgespielt werden.