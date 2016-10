O2 holt Sky Ticket in seine TV-App

Die im Sommer gestartete Fernseh-App von O2 erhält ein umfangreiches Update und soll neben zahlreichen Live-TV-Sendern künftig auch den Zugang zu den größten VoD-Diensten, darunter Netflix, Amazon und Sky Ticket, bieten.



Mobiles Fernsehen auch mit dem Smartphone ist dank der Live-TV-App von "TV Spielfilm" und der von der Fernsehzeitschrift und Mobilfunkanbieter Telefónica entwickelten O2 TV & Video App keine Utopie mehr. Nun soll bis Weihnachten ein Update für letztere erscheinen, das den Kunden ein noch breiteres Angebot bieten soll.