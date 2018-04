Öffentlich-Rechtliche: Länder & Sender uneins über Ausstattung

Vertreter der Länder haben sich enttäuscht gezeigt, dass ARD und ZDF keine weiteren Vorschläge für eine neue Sparrunde in ihren Häusern vorgelegt haben.



Gerade angesichts der Diskussion um Einsparungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Ausland müssten die deutschen Anstalten noch nachlegen, sagte der sächsische Staatsminister Oliver Schenk am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung während der Medientage Mitteldeutschland. "Das was vorliegt, reicht nicht aus."