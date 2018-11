Öffentlich-Rechtliche: Werden freie Mitarbeiter ausgebeutet?

Hektor Haarkötter rechnet mit dem öffentlichen Rundfunk ab. Der Umgang mit freien Mitarbeitern gleiche einer Ausbeute, sagt er und nennt den WDR einen "ganovenhaften Arbeitgeber".



Hektor Haarkötter ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Früher arbeitete er als freier Mitarbeiter für den WDR. Diesen nimmt er für seine Rolle als Arbeitgeber jetzt kräftig in die Mangel. Für die Fachpublikation Medienkorrespondenz hat er seine Erfahrungen aufgeschrieben, berichtet "Meedia".