Öffentlich-Rechtliche legen KEF Finanzplanung vor

Für die nächsten vier Jahre hat die KEF den Finanzbedarf der Öffentliche-Rechtlichen bereits festgelegt. Um diese Prognosen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, haben ARD, ZDF und Deutschlandradio nun eine aktuelle Finanzplanung vorgelegt.



Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten erfolgt bekanntlich über den Rundfunkbeitrag, der auch in den kommenden vier Jahren stabil bleiben soll. Die Grundlage für eine Erhöhung oder Senkung der Gebühr liefert die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihren Berichten. Dabei hatte die KEF sogar eine weitere Senkung empfohlen, da sich für die 2017 beginnenden Periode ein Überschuss abzeichne. Am Freitag haben ARD, ZDF und Deutschlandradio nun ihre aktuelle Finanzplanung vorgelegt, mit der die KEF ihre Prognosen überprüfen kann.