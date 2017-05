Österreich: ORS baut Simpli-TV-Angebot aus

Über die Hälfte der österreichischen Zuschauer guckt Fernsehen via Satellit. Da liegt es nahe, auf diesem Markt zu expandieren.



Die Satelliten-Erweiterung von Simpli TV soll sich an dem Angebot des deutschen Adäquat Freenet.tv orientieren. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist man auf das Angebot der Konkurrenz von HD Austria angewiesen. Simpli TV Sat soll noch diesen Sommer starten.