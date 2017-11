Österreich: Regulierungsbehörde informiert über Frequenzvergabe

In den nächsten Wochen werden weitreichende Entscheidungen hinsichtlich der Vergabe des 5G-Pionierbandes 3400-3800 MHz in Österreich fallen.



Die Regulierungsbehörde ist eigenen Informationen zufolge in der Vorbereitung dem Wunsch des Mobilfunksektors entgegen gekommen, das Vergabeverfahren transparent, intensiv und dialogorientiert zu gestalten.



Vor diesem Hintergrund informierte die Behörde am Freitag die Öffentlichkeit über die wesentlichen Etappen des Vergabeverfahrens. In Vorbereitung der Vergabe fanden bisher zwei Konsultationen zu technischen Fragen bzw. zum Ausschreibungsdesign, Stakeholder-Hearings mit der Industrie sowie eine Informationsveranstaltung statt. In nächster Zeit folgen die Anhörungen im Rahmen des Frequenzvergabeverfahrens vor der Regulierungsbehörde und falls erforderlich, soll auch noch eine weitere Konsultation durchgeführt werden.