Österreich: Schau TV in HD über Astra 19,2 Grad Ost

Der österreichische Sender "Schau TV" startet über den Satelliten Astra auf 19,2 Grad Ost nun die Auslieferung seines Programms in HD-Qualität.



Ab sofort ist über den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost in Österreich das HD-Angebot von Schau TV empfangbar. Damit ersetzt man die SD-Übertragung durch das höher auflösende Pendant.

Wie gewohnt bleibt das Angebot kostenlos und unverschlüsselt auf der Frequenz 11.244 H, SR 22000, FEC 5/6 sowie via simpliTV – über den MUX C (K 41) im Großraum Wien. Dazu kommt die Möglichkeit via Kabel über ORS Kabel-MUX C.



Seit 2012 ist Schau TV über Astra einschaltbar und gehört seit Sommer letzten Jahres zum österreichischen Zeitungsverlag Kurier. Der Sender bietet Fernsehinhalte aus den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Informationen und Sport mit Regionalbezug.