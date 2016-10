Österreich: Sieben von zehn Usern sind mobil im Netz

In Österreich nutzen immer mehr User das Netz vor allem mobil. Das zeigt eine Studie der Österreichischen Webanalyse. Auch die einzelnen Reichweiten von Internetangeboten wurden untersucht.



Ein Großteil der österreichischen Internetuser nutzt das Netz vor allem mobil. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse einer Untersuchung der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). Am meisten Reichweite auf Monatsbasis erzielten demnach die Angebote des ORF. Gleich dahinter folgte das Unternehmen Styria Digital One und das Willhaben-Dachangebot.