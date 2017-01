Österreich verschärft Kampf gegen Hass-Postings

Nicht nur in Deutschland sieht man die steigende Zahl an Hasskriminalität im Internet kritisch. In Österreich wurden nun weitere Maßnahmen ergriffen, künftig sollen sich fünf Sonderstaatsanwälte mit dem Thema auseinandersetzen.



Dank der Möglichkeit zur Anonymität hat sich das Internet in jüngster Vergangenheit zu einem Sammelplatz für Hetz- und Hassmeldungen gegen andere Menschen und Gruppierung entwickelt. Was in der Politik für Sorgenfalten sorgt, vor allem das Verhalten der sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter, steht in Deutschland am Pranger. Auch in Österreich sieht man die Entwicklung kritisch und will nun verstärkt Maßnahmen gegen "Hate Speech" im Netz ergreifen, wie das Nachrichtenmagazin "Profil" am Montag berichtet.