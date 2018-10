Österreicher sollen Orte aus der Luft bestimmen

Damit die Österreichische Nationalbibliothek 10 000 historische Luftaufnahmen zuordnen kann, sollen in einer Crowdsourcing-Kampagne die Nutzer die auf den Fotos zu sehenden Orte bestimmen.



Die Österreichische Nationalbibliothek will 10 000 historische Luftaufnahmen der Alpenrepublik mit Hilfe vieler Nutzer möglichst detailreich verorten und beschreiben lassen. "Wir haben viele Experten im Haus, aber es gibt Aufnahmen, wo man nicht genau weiß, wo das war", sagte die Generaldirektorin der Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, am Montag zum Start der ersten Crowdsourcing-Kampagne des Hauses.