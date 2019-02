Österreichische Wettbewerbshüter ermitteln gegen Amazon

Nach dem deutschen Bundeskartellamt ermittelt nun auch die österreichische Wettbewerbsbehörde BWB gegen den Internet-Riesen Amazon.



Es werde geprüft, ob Amazon Services Europe eine marktbeherrschende Stellung gegenüber Händlern missbrauche, die auf dem Amazon-Marktplatz aktiv und auf diesen angewiesen seien, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.