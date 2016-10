Österreichs Regulierunsgsbehörde stellt sich neu auf

Für die kommenden sechs Jahre hat sich die KommAustria, die unabhängige Regulierungsbehörde in Österreich neu aufgestellt. Den Vorsitz hat dabei weiter Michael Ogris inne.



Für die Aufsicht und Kontrolle der Audio- und audiovisuellen Medien in Österreich ist seit 2001 die Kommunikationsbehörde Austria, kurz KommAustria, zuständig. Am Montag wurde nun das fünfköpfige Kollegium der Regulierungsbehörde teilweise neu besetzt. Vorsitzender bleibt dabei der seit der Umstrukturierung 2010 amtierende Michael Ogris.