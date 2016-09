Ötzi kommt ins Kino: Jürgen Vogel in der Hauptrolle

Vom Gletscher auf die Leinwand: Das Leben der Gletschermumie aus der Kupfersteinzeit wird verfilmt. Die Hauptrolle in dem blutigen Drama, das 2017/18 in die Kinos kommen soll, verkörpert Jürgen Vogel.



Ötzis Leben kommt ins Kino. In der internationalen Koproduktion mit dem Arbeitstitel "Iceman - die Legende von Ötzi" verpasst Autor und Regisseur Felix Randau dem Gletschermann eine Lebensgeschichte, die nun in Südtirol, Österreich und Bayern gedreht wird. "Es ist eine Traumrolle", sagte Hauptdarsteller Jürgen Vogel (48) beim Drehtermin im oberbayerischen Eschenlohe. "Ich war sofort Feuer und Flamme." Denn: "Es ist eine Rolle, die so viele Freiheiten lässt. Wir wissen nicht wirklich, wie Ötzi gelebt hat. Wir können eine Geschichte erfinden."