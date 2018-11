OLED-Technik: Das ist beim neuen Fernseher zu beachten

Satte Farben und tiefes schwarz: Die OLED-Fernseher (Organic Light Emitting Diode) sind die Nachfolger der LED-Technik und zeigen ein tolles Bild. Trotzdem hat die OLED-Technik noch einige Nachteile, die manch ein TV-Nutzer noch von älteren Modellen kennt.



Wer einen OLED Fernseher neben einem herkömmlichen LED-Modell im Fernseh-Geschäft sieht, bemerkt den Unterschied sofort und wird garantiert zum (meist teureren) Fernseher der nächsten Generation tendieren. Wie die Plasma-Fernseher, die anders als die LED-Modelle auch wirklich dunkle Schwarztöne darstellen konnten, neigen auch die OLED Displays zum Einbrennen von Bildelementen und haben zur Zeit noch eine kürzere Lebensdauer als LED Displays. Am Computer-Bildschirm kennt man dies noch von alten Röhrenmonitoren: Hier hat es zu der Erfindung der Bildschirmschoner geführt, die dafür sorgen sollten, dass sich das früher oft ständig gleiche Bild einer Software nicht einbrannte.



Für den Kino-Abend zuhause ist das erst einmal egal: bei Filmen mit abwechslungsreichen, bewegten Bildern – am besten von Blu-ray, DVD oder gestreamt - hat das Bild keine Zeit, um sich auf dem Bildschirm einzubrennen. Schaut man aber regelmäßig für lange Zeit den gleichen TV-Sender, kann das zu einem Problem werden: Das Sender-Logo und auch die gerade bei Nachrichtensendern beliebten News-Streifen am unteren Bildrand sind prädestiniert dafür, die Anfälligkeiten der neuen Technik zur Gefahr für das Fernseh-Gerät werden zu lassen. Das gilt auch, wenn man den Fernseher als Bildschirm für den PC nutzt: Die ständig gleichen Elemente wie die Taskleiste mit dem Windows-Logo und die Icons können sich dann leicht im Bildschirm verewigen.



Eingebrannte Bilder: Wie sieht das aus?

Eingebrannte Bilder betreffen vor allem einige oft gleichbleibende Bildbereiche oder Bildelemente: Das Senderlogo zum Beispiel, wenn es den ganzen Tag über immer an der gleichen Stelle angezeigt wird, weil man den Sender nicht wechselt. Aber auch die Info-Boxen zahlreicher Sender, die immer wieder und sehr lange eingeblendet werden, können zu dem Effekt führen.



Das Einbrennen macht sich dadurch bemerkbar, dass das ursprüngliche Bild auch nach dem Programmwechsel weiterhin angezeigt wird – zumindest als Schatten: Auch nach dem Wechsel zu einem anderen Sender lässt sich das Logo des früheren Senders noch als mehr oder weniger sichtbarer Schatten auf dem Fernsehbild wahrnehmen. In vielen Fällen ist der Effekt, wenn soweit fortgeschritten, dann auch irreversibel: Der Fernseher lässt sich ohne aufwändige Reparatur nicht mehr nutzen, ohne die eingebrannten Schattenbilder anzuzeigen.