ORF 1 zeigt das gefährlichste Pokerspiel der Welt: "The Player"

In der neuen ORF-Serie wird gezockt! Philip Winchester und Wesley Snipes riskieren nicht nur am Spieltisch ihr Leben.



Ab dem 28. September geht es im ORF um kaltblütige Mörder und Agenten in Las Vegas. Action-Star Wesley Snipes und Brite Philip Winchester sind in der neuen Serie "The Player" ab 21.55 Uhr zu sehen.