ORF-Anchorman Armin Wolf ist europäischer Journalist des Jahres

Der Österreicher Armin Wolf ist bei dem Medienpreis Prix Europa als europäischer Journalist des Jahres ausgezeichnet worden. Der ORF-Anchorman lieferte sich in der Vergangenheit wiederholt kritische Auseinandersetzungen mit politischen Schwergewichten.



Die Verleihung fand am Freitagabend in Potsdam statt, wie die Organisatoren mitteilten. Wolf arbeitet als politischer Fernsehjournalist und ist Moderator der Nachrichtensendung "ZIB2" im ORF. In seiner Dankesrede warnte er laut der Mitteilung vor Eingriffen der Politik in die Arbeit der Medien. Populisten versuchten, Kontrolle zu erlangen, doch Journalisten dürften sich dem nicht anpassen.



"Wir müssen unsere Arbeit machen, so professionell, gewissenhaft, verlässlich und fair wie wir können."