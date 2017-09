ORF-Chef Wrabetz: 12 Thesen zum Medienstandort Österreich

Alexander Wrabetz, Generaldirektor des ORF, hat eine Reihe von Vorschlägen zur Sicherung des Medienstandorts Österreich gemacht, unter anderem eine Gebühr für Streamingempfang.



"Eigenständigkeit, Qualität und Vielfalt" sollte laut ORF-Chef Wrabetz das Motto der Medienschaffenden im Alpenstaat lauten. Man sehe sich in Österreich einer Dominanz deutscher Medienkonzerne, wachsender Konkurrenz von Streaming-Angeboten im Internet und, wie vielerorts, der Bewältigung des digitalen Wandels gegenüber. Hierfür bräuchte es eine Art "Agenda 2025" in der österreichischen Medienpolitik und einen Schulterschluss unter den einheimischen Medienhäusern.