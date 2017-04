ORF-Empfang in Bayern nur noch eingeschränkt möglich

Ab heute ändert sich der Empfang der österreichischen Programme ORF 1 und ORF 2, dies hat vor allem für Zuschauer im südbayerischen Raum negative Folgen.



Auf dem Gaisberg bei Salzburg wird die Ausstrahlung von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt ( DF berichtete). Die Sender werden künftig grundverschlüsselt in HD ausgestrahlt, zum Empfang ist ein spezieller, nur in Österreich erhältlicher SimpliTV-Receiver oder ein SimpliTV Common Interface Modul nötig.



Mindestens für die nächsten Jahre werden ORF eins sowie ORF 2 zusätzlich aber auch noch unverschlüsselt in SD-Qualität ausgestrahlt und können damit auch in Südbayern weiterhin per Hausantenne empfangen werden. Es ist künftig dafür lediglich ein DVB-T2-Empfänger (Fernseher bzw. Receiver) notwendig, der auch für die deutschen Antennenprogramme seit 29. März Voraussetzung ist.



"Die Bildqualität der SD-Programme wird leider schlechter sind als bisher. Auch gibt es bei ORF 2 nicht mehr die Regionalnachrichten aus Salzburg, sondern nur noch die Wiener Variante", so Stefan Hofmeir, Herausgeber der Zeitschrift Digital Fernsehen.