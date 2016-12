ORF: Gebührenerhöhung nimmt Form an

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wird über die Rundfunkgebühren diskutiert. Der ORF will eine Erhöhung von 6,5 Prozent, mit der Zustimmung der Stiftungsräte wurde eine weitere Hürde genommen. Trotzdem soll am Programm gespart werden.



Eine Erhöhung der Rundfunkgebühren sorgt nicht nur in Deutschland für Diskussionen. Auch in Österreich steht eine Erhöhung der GIS unmittelbar bevor, mit der der ORF ab Mai 2017 auch verstärkt Einsparungen angehen will. Am Mittwoch stimmte nun laut einem Bericht des "Standard" der überwiegende Teil der Stiftungsräte einem Anstieg der Gebühren um 6,5 Prozent zu.