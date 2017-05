ORF-Journalisten sehen Unabhängigkeit gefährdet

Erst gab es interne Querelen zwischen Direktion und Mitarbeitern, jetzt kommt auch noch Druck von außen hinzu. Den Redakteursausschuss des ORF veranlasste dies zu einer Stellungnahme.



In der Mitteilung heißt es gleich zu Anfang, "dass der Druck aus der Politik deutlich zunimmt [...] bis hin zur pauschalen Verurteilung ganzer Redaktionen und zu Angriffen auf einzelne Personen". Damit nehmen die Journalisten offensichtlich Bezug zu den Äußerungen des mittlerweile ehemaligen Vizekanzlers Mitterlehner im Zuge seiner Rücktrittserklärung.