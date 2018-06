ORF-Mitarbeiter sollen sich online nicht mehr politisch äußern

Neue Regeln für ORF-Mitarbeiter - Postings bei Twitter, Facebook & Co. sind zu großen Teilen tabu. Vor allem politische Äußerungen sind untersagt.



Dem "Standard" sind die neuen Social-Media-Leitlinien des ORF in die Finger geraten. Auf diese Weise kann die Öffentlichkeit einen Blick auf die Interna des österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks wagen. Der dadurch entstandene Trubel offenbart die angespannte Lage gerade unter den Berichterstattern vom politischen Geschehen im Alpenstaat.



Auf Druck der rechten Regierungspartei FPÖ, mit der man beim Sender schön häufiger aneinander geraten ist, soll die ORF-Führung nun einen Entwurf erarbeitet haben, der den ORF-Mitarbeitern künftig auch auf privaten Accounts eine "einseitige oder parteiische Haltung" untersagt.



Der Originaltext ist offenbar irrtümlich an einen Teil der Radiomitarbeiter versandt worden und über diesen Weg bei der Zeitung gelandet. Gegen das Papier protestiert nun unter anderem der bekannte ORF-Nachrichtenmoderator Armin Wolf.