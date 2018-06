ORF, SRF und ZDF verlängern Deal

140 Millionen Euro sollen im nächsten Jahr in gemeinsame Koproduktionen von ORF, SRF und ZDF gesteckt werden. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten Österreichs, der Deutschschweiz und Deutschlands wollen das historische Drama "Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" und die Kindersendung "Museum Aha" in diesem Zuge umsetzen.





Produktionen wie "SOKO Wien/Donau", "Die Chefin", "1, 2 oder 3" und "Die Helene-Fischer-Show" sind das Resultat der Partnerschaft zwischen den Sendern ORF, SRF und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten möchten diese Kooperation auch im nächsten Jahr fortsetzen, verkündet das ZDF. Diese Entscheidung haben die Kanäle in Wien bei der jährlichen Koproduktionstagung beschlossen.