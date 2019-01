ORF-Sendeanlage Gaisberg nach Ausfall wieder in Betrieb

Die ORF-Sendeanlage am Gaisberg war am Mittwochnachmittag rund zwei Stunden lang aufgrund eines Stromausfalls außer Betrieb. Schuld ist wohl die extreme Wetterlage.



Der ORF entschuldigte sich in einer Mitteilung vom Nachmittag für den vorübergehenden Ausfall des Programms. Aufgrund einer Störung der Stromversorgung an der Sendeanlage Gaisberg konnte das Programm von Radio Salzburg am Mittwochnachmittag in weiten Teilen des Sendegebiets nicht empfangen werden.