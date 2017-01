ORF-TVthek 2016 mit neuem Rekord bei Zugriffszahlen

Der ORF verzeichnete 2016 bei seiner ORF-TVthek 29 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das TV-Duell zur Bundespräsidentenwahl zwischen Alexander von der Bellen und Norbert Hofer wurde am meisten abgerufen.



Online befindet sich weiter auf dem Vormarsch: Auch die Online-Angebote der klassischen Fernsehsender erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wie der ORF mit den Abrufzahlen seiner Mediathek im vergangenen Jahr beweist: Zählt man Live-Übertragungen und On-Demand-Angebote zusammen, wurden 2016 pro Monat durchschnittlich 26,3 Millionen Videos in der ORF-TVthek abgerufen. Das ist das beste Ergebnis, seit das Onlineangebot des ORF vor acht Jahren an den Start gegangen ist.