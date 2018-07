ORF-TVthek-App kommt auf Vorarlberger Smart-TVs

Die Smart-TV-App der ORF-TVthek ist ab sofort auch für Kabelkunden des Anbieters Lampert im österreichischen Vorarlberg verfügbar.



Die ORF-TVthek ist Österreichs erfolgreichste Videoplattform und erweitert ihre Verfügbarkeit stetig. Nun steht sie auch Kunden des Vorarlberger Kabelnetz-Betreibers Lampert zur Verfügung, die sie über den Bereich "Meine Welt" herunterladen können. Bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung können so alle ORF-Programme nochmal abgerufen werden.