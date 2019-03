ORF-TVthek erscheint im neuen Look

Zeit, das Winterfell abzulegen? Das könnte ein Grund für den Relaunch der österreichischen Videoplattform sein. Die ORF-TVthek will sich im modernen, klaren Gewand präsentieren.



Ab sofort sehen Nutzer und Nutzerinnen die ORF-TVthek in einem neuen Look. Die österreichische Videoplattorm hat einen frischen Anstrich bekommen. Klare Linien und Strukturen, sowie ein modernes Design, sollen zum Verweilen auf der Seite einladen, erklärt man beim ORF den Relaunch.