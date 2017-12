ORF-TVthek jetzt auch auf Panasonics Smart-TVs

Panasonic und der ORF haben einen Deal bekanntgegeben. Schon seit kurzer kann die TVthek auf vielen TV-Geräten des Herstellers abgerufen werden. Auch Besitzer schon älterer Modelle kommen in den Genuss der Mediathek-App.



Die ORF-TVthek ist in Österreich seit Kurzem auch über die Smart-TVs von Panasonic der Modellbaujahre ab 2014 verfügbar. Die auf HbbTV-Technologie basierende TVthek-App ist in punkto Benutzerfreundlichkeit und Design extra für die Nutzung am TV-Screen optimiert worden.