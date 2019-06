ORF Teletext erweitert sein Fußballangebot

Der ORF Teletext bietet seit voriger Woche den Fußballfans noch mehr Daten und Fakten rund um ihren Lieblingssport. Dafür hat der Sender 20 neue Seiten im Teletext geschaffen.



Zusätzlich zu den bisherigen dem Fußball gewidmeten Seiten 210 bis 224 kommen die Seiten 750 bis 769 hinzu. Auf den neuen Seiten informiert der Sender umfassend über Ergebnisse der wichtigsten internationalen Ligen und Wettbewerbe und liefert minutenaktuelle Live-Zwischenstände.