ORF: Thomas Prantner wieder zum Online-Chef bestellt

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat den Online-Chef des ORF wieder zum Stellvertretenden Direktor für Technik, Online und neue Medien bestellt. Ab 2017 soll er zusätzliche Aufgaben übernehmen.



ORF-Online-Chef Thomas Prantner wurde zum wiederholten Mal von Generaldirektor Alexander Wrabetz zum Stellvertretenden Direktor für Technik, Online und neue Medien bestellt. Damit bleibt er in der Technischen Direktion des ORF und unter Technik-Direktor Michael Götzhaber.