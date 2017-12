ORF bringt 2018 drei neue Freitagabend-Shows

Der ORF kündigt für 2018 drei neue Show-Events an. Mit "Meine Mama kocht besser als Deine", "Zur Hölle damit" und die "Hammer Show" besetzt der Kanal den Freitagabend neu.



Es wird gekocht, geraten und gehämmert, wenn der ORF 2018 drei neue Formate für den Freitagabend an den Start bringt. Am 6. April ist ORF eins erstmals die Show "Meine Mama kocht besser als Deine" zu sehen. Wie der Sender durchblicken lässt, geht es zur darum, wie Mütter und Väter ihre Sprösslinge am Herd anweisen. Moderiert werden die acht Ausgaben der neuen Comedy-Kochshow von Katharina Straße.