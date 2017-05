ORF bringt TVthek-App auf das Apple TV

Im Rahmen der Multimedia-Strategie des ORF wird die ORF-TVthek nicht nur für Webbrowser sondern via Apps auch auf vielen weiteren medialen Plattformen und Endgeräten bereitgestellt, jetzt gibt es die App für das Apple TV



Mit seinen Apps will der ORF seinem Publikum die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von ORF-TV-Contents ermöglichen. Mit der neuesten App ist die Videoplattform nun ab sofort auch auf Apple TV-Boxen der neuesten Generation abrufbar.



Die Apple TV-App beinhaltet alle Live- und Video-on-Demand-Angebote der Web-Version der ORF-TVthek. So ist es über Apple TV auch möglich, die ORF-TVthek-Videos wenn gewünscht fast alle in HD-Qualität zu sehen, oder Untertitel und Transkripte abzurufen etc. Die ORF-TVthek wurde für die Nutzung über Apple TV und das TV-Gerät optimiert, wobei eine mit nur einigen wenigen Tasten mögliche Bedienung im Mittelpunkt stand.