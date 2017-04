ORF mit neuer Nachrichtensendung auf WhatsApp und Facebook

Mit einem neuen Nachrichtenformat startet der ORF am 24. April durch. Mit den News versorgt er seine Nutzer nicht nur im TV sondern auch via WhatsApp und Facebook.



Beim ORF Oberösterreich bricht am 24. April ein neues Zeitalter an. Dann fällt der Startschuss für das neue Nachrichtenformat "ORF OÖ kompakt". Das Konzept hinter "ORF OÖ kompakt" setzt darauf, dass berichtet wird, was alle Zuschauer im TV oder Nutzer per WhatsApp und Facebook bereits früher wissen wollen.