ORF plant neue Korrespondenten-Büros

7000 Beiträge für Radio, Fernsehen und Online produzieren die Korrespondenten des ORF jährlich. Die Korrespondentenbüros sind gerade deshalb wichtig für die österreichische Sendeanstalt. Das Repertoire soll weiter wachsen.



25 Korrespondenten arbeiten in 16 Büros für den ORF. Im Jahr produzieren sie dort Beiträge in einer Gesamtlänge von rund 250 Stunden. Die Standorte sind beispielsweise in Berlin, Brüssel, Istanbul, Kairo, Moskau, Paris und Peking zu finden. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz betont in einer ORF-Pressemitteilung den Stellenwert dieser Einrichtungen.