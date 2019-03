ORF schafft festen Sendeplatz für Dokus: "DOKeins"

Österreichische und internationale Dokumentationen bekommen ab 14. März einen wöchentlichen Sendeplatz in "ORF eins".



"DOKeins" nimmt sich jeden Donnerstag um 20.15 Uhr in "ORF eins" breiter gesellschaftspolitischer Themen an und präsentiert diese mit Tiefgang und Augenzwinkern. Hanno Settele und Lisa Gadenstätter sind die Haupt-Hosts, an ihrer Seite zeigen auch neue "DOKeins"-Journalisten wie Faris Rahoma und Mariella Gittler unterhaltsame und hochwertige Dokumentationen aus Österreich.



Neben 50 Prozent Eigenproduktionen präsentiert "DOKeins" internationale Dokumentationen zu relevanten Themen aus Politik, Wissenschaft und Umwelt. In der ersten Ausgabe (14. März, 20.15 Uhr, "ORF eins") gibt sich Hanno Settele als "Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen" – er zeigt die Mühen und Schwierigkeiten auf, die ein bewusster Konsument auf sich nehmen muss, und überprüft die Mythen der Umweltpolitik.