ORF stellt Online-Innovationen vor

Der ORF poliert seine Online-Bereiche auf. Die Innovationen betreffen die in Österreich TVthek genannte Mediathek des ORF und die App des Radiosenders Ö1.



Mit gleich drei Innovationen startet der Bereich Online und neue Medien des ORF in den Oktober: Die "Restart"-Funktion von Live-Streams während der Ausstrahlung auf der ORF-TVthek ist jetzt neben ORF-eins- und ORF-2-Sendungen auch für die ORF-TVthek-Live-Streams von ORF III Kultur und Information sowie ORF SPORT + verfügbar.